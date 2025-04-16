В Афганистане произошло землетрясение с магнитудой 6,4
В Гиндукушском регионе Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом 16 апреля сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Уточняется, что природный катаклизм произошел в 167 км к востоку от города Баглан с населением 108 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 121 км.
О разрушениях и пострадавших информации не поступало.
16 апреля землетрясение магнитудой 5,6 балла произошло на Филиппинах. Очаг явления был зафиксирован на глубине 31 км, в 107 км к юго-западу от Коронадала.