Землетрясение магнитудой 5,6 балла произошло на Филиппинах
На филиппинском острове Минданао зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6. Об этом в среду, 16 апреля, сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре.
Как сообщили на сайте центра, очаг землетрясения был зафиксирован на глубине 31 км, в 107 км к юго-западу от Коронадал.
Землетрясение магнитудой 6,5 было зафиксировано 13 апреля у берегов Тонга. Уточняется, что сейсмособытие зафиксировано в 20:03 по UTC (23:03 мск) в 615 км к юго-западу от столицы королевства Нукуалофы, где проживает порядка 22,4 тыс. человек. Очаг пролегал на глубине 262 км.