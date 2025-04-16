Министр Сербии усомнилась в смысле присоединения страны к ЕС

Глубокий кризис Евросоюза (ЕС) снижает смысл присоединения к нему Сербии. Об этом в среду, 16 апреля, заявила министр по вопросам семьи и демографии страны Милица Джурджевич-Стаменковски.

«Я считаю, что текущая политика ЕС переживает глубокий кризис и сталкивается с серьезными вызовами <...> ЕС необходимо серьезно переосмыслить свои нынешние политические позиции и четко определить свой будущий подход к странам, стремящимся к полноправному членству», — рассказала министр в беседе с ТАСС.

Она добавила, что в случае если Брюссель продолжит проводить свою текущую политику, то его дальнейшее расширение просто бессмысленно.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 31 марта назвал позором попытки ЕС по ускорению процесса присоединения Украины к союзу. По его словам, страны Западных Балкан ждут вступления 14 лет. Министр также отметил, что они подготовлены для этого намного больше, чем Украина.