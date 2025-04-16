Затонувшую на Сицилии летом яхту Bayesian поднимут на поверхность в мае
Яхта Bayesian, затонувшая в августе прошлого года у берегов Сицилии, будет поднята на поверхность в мае. Об этом во вторник, 15 апреля, сообщила британская газета The Mirror со ссылкой на старшего следователя агентства морской безопасности и береговой охраны Марка Кэма.
«На каком-то этапе мы планируем осмотреть судно. Начинаются работы по спасению, и мы ожидаем, что оно окажется на берегу в мае этого года», — приводит слова Кэма издание.
Уточняется, что соответствующее заявление старший следователь сделал в ходе слушания в коронерском суде Испвича (Саффолк).
Кроме того, Кэм добавил, что расследование надеется провести обследования яхты в течение нескольких месяцев.
56-метровая суперъяхта Bayesian затонула 19 августа 2024 года из-за сильного шторма недалеко от берегов Сицилии. По информации британских СМИ, судно ушло под воду примерно за минуту. На борту судна находились 10 членов экипажа и 12 пассажиров. Спастись успели 15 человек, восемь из них были госпитализированы. В тот день британский миллиардер Майкл Линч собрал гостей на яхте для празднования снятия с него обвинений по уголовному делу о крупном мошенничестве.