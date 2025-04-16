У предполагаемого админа канала «ВЧК-ОГПУ» нашлась элитная недвижимость в Майами

41-летний Алишер Абдуллаев, которого Минюст России считает одним из администраторов Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ» и сайта «Русский криминал» (канал, сайт и журналист признаны в РФ иноагентами), оказался жителем Майами, а его жена — владельцем апартаментов стоимостью около $300 тыс.

Ранее об Абдуллаеве было известно только то, что этот IT-специалист фигурирует в уголовном деле о вымогательстве вместе с бывшим журналистом «Росбалта» Александром Шваревым (также признан в РФ иноагентом) — вторым предполагаемым администратором «ВЧК-ОГПУ». Оба они объявлены в международный розыск.

По версии следствия, жертвой их вымогательства стал бизнесмен Кенес Ракишев. Он заявил, что ему предлагали заплатить $50 тыс. за удаление и блокировку сведений о нем. Шварев свою вину отрицал, а преследование назвал заказным.

Из работающих бизнесов Абдуллаева в США «Известиям» удалось найти фирму Working shop LLC, в работе которой принимает участие также жена IT-специалиста. В Майами она оказывает услуги риелтора.

В 2021 году в ежемесячном издании одного из ЖК в Майами появилась заметка, приветствующая новых жильцов Алену и Алишера. Адрес дома оказался связан с зарегистрированным бизнесом Абдуллаева. Рыночная стоимость квартиры, оказавшейся в распоряжении семьи, составляет около $300 тыс.

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Теневой капитан: кто стоит за самым скандальным Telegram-каналом