В Казани произошел крупный природный пожар
Крупный природный пожар произошел возле Самосыровского кладбища в Казани. Об этом во вторник, 15 апреля, сообщил источник «Известий».
По сведениям нашего собеседника, на территории за кладбищем между Мамадышским и Вознесенским трактом вспыхнула сухая трава.
«В итоге пожар был успешно потушен», — уточнил источник, добавив, что над устранением огня работали два расчета пожарных.
По его словам, точные причины пожара пока не установлены.
Предварительно, в результате возгорания пострадавших и погибших нет.
14 апреля президент России Владимир Путин на совещании с правительством потребовал своевременно реагировать на лесные пожары и не допускать тяжелых последствий. Он отметил, что как минимум в восьми регионах РФ количество очагов лесных пожаров значительно превысило показатели прошлого года.