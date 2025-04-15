Два человека погибли в автомобильной аварии в Тюмени
В Тюмени в результате ДТП с отечественным авто и иномаркой погибли два молодых человека 19 и 20 лет. Об этом 15 апреля сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по региону.
ВАЗ-2114 и Hyundai столкнулись в микрорайоне Березняковском, на улице Ярковской. От удара ВАЗ отбросило в столб, автомобиль опрокинулся. По предварительным данным, водитель ВАЗ обгонял Hyundai, при завершении маневра не выдержал боковой интервал», — говорится в заявлении.
Уточняется, что оба погибших находились в отечественном автомобиле. Водитель второй машины при аварии не пострадал.
В настоящее время все обстоятельства происшествия выясняются. Также специалистами будет установлено, был ли трезв в момент аварии водитель ВАЗ.
15 апреля два человека погибли в ДТП в Новороссийске. Авария произошла утром 15 апреля на пересечении Анапского шоссе и улицы Шиллеровской. По данным Госавтоинспекции, водитель ВАЗ-2104 во время поворота столкнулся с машиной Mercedes. Водитель и пассажир отечественной легковушки скончались на месте.