The Guardian сообщила о планах экс-премьера Британии представить собственную соцсеть
Экс-премьер, министр Великобритании Лиз Трасс планирует представить собственную социальную сеть. Об этом The Guardian пишет во вторник, 15 апреля.
«Лиз Трасс готовится запустить собственную социальную медиаплатформу, отстаивающую свободу слова», — говорится в тексте.
По словам Трасс, соцсеть будет запущена этим летом, передает RT.
Она также заявила, что «глубинное государство» и ведущие СМИ подавляют свободу слова в Британии.
Ранее, 5 марта, Трасс выразила уверенность в необходимости революции в Европе в стиле президента США Дональда Трампа.
Она отметила, что в Соединенному Королевстве сталкиваются с энергетическим кризисом — в стране самые высокие цены на энергоносители в мире.
По словам британского экс-премьера, Британии нужны действия в стиле Трампа, которые «по-настоящему мобилизуют низы». Она подчеркнула, что жители Великобритании и Европы «сыты по горло» уровнем нелегальной миграции, исламизмом и иными проблемами.
Лиз Трасс сменила на посту премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который ушел в отставку в 2022 году, передает НСН. Трасс находилась на этом посту 49 дней.
Возле супермаркета Tesco в лондонском Уолтемстоу установили шуточную мемориальную доску в память о купленном там салате латук, который «пережил» премьерство Трасс, сообщает 360.ru.