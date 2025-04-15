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The Guardian сообщила о планах экс-премьера Британии представить собственную соцсеть

The Guardian: экс-премьер Британии Трасс планирует представить собственную соцсеть
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Фото: TASS/EPA/SHAWN THEW
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Экс-премьер, министр Великобритании Лиз Трасс планирует представить собственную социальную сеть. Об этом The Guardian пишет во вторник, 15 апреля.

«Лиз Трасс готовится запустить собственную социальную медиаплатформу, отстаивающую свободу слова», — говорится в тексте.

По словам Трасс, соцсеть будет запущена этим летом, передает RT.

Она также заявила, что «глубинное государство» и ведущие СМИ подавляют свободу слова в Британии.

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Ранее, 5 марта, Трасс выразила уверенность в необходимости революции в Европе в стиле президента США Дональда Трампа.

Она отметила, что в Соединенному Королевстве сталкиваются с энергетическим кризисом — в стране самые высокие цены на энергоносители в мире.

По словам британского экс-премьера, Британии нужны действия в стиле Трампа, которые «по-настоящему мобилизуют низы». Она подчеркнула, что жители Великобритании и Европы «сыты по горло» уровнем нелегальной миграции, исламизмом и иными проблемами.

Лиз Трасс сменила на посту премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который ушел в отставку в 2022 году, передает НСН. Трасс находилась на этом посту 49 дней.

Возле супермаркета Tesco в лондонском Уолтемстоу установили шуточную мемориальную доску в память о купленном там салате латук, который «пережил» премьерство Трасс, сообщает 360.ru.

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