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Экономист посоветовал россиянам вкладываться в наличную валюту

Экономист Кульбака: для сохранения средств лучше вкладываться в наличную валюту
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Для вложения и сохранения средств россиянам в краткосрочной перспективе лучше держать деньги в рублях, а в перспективе четырех-пяти лет эффективным способом станет покупка наличной валюты. Об этом экономист, кандидат экономических наук, доцент РАНХиГС, аналитик Николай Кульбака сообщил во вторник, 15 апреля.

«Понимаете, нет универсального средства, которое позволяет людям спасти свои сбережения. Во-первых, это очень сильно зависит того, когда вы собираетесь ими пользоваться: через пять, 10 лет, на следующий год. В зависимости от этого надо выбирать стратегию», — сказал эксперт в беседе с Lenta.Ru.

Экономист также спрогнозировал волатильность курса доллара и евро. По его словам, валюту будет лихорадить, так как всё зависит от того, какие дальнейшие действия будет предпринимать президент США Дональд Трамп.

«Поскольку они абсолютно непредсказуемы, то говорить о том, что можно сейчас как-то предсказывать курс доллара или какой-нибудь другой валюты, очень сложно», — сказал он.

Говоря о вложении средств в недвижимость, он отметил, что в этом смысла практически нет, потому что вложенные средства вернуть будет очень сложно.

Кроме того, он подчеркнул, что в ценные бумаги и акции не специалисту лучше не вкладываться: этим способом заработка нужно заниматься только профессионально.

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Ранее в этот день агентство Bloomberg написало, что российский рубль в этом году укрепился к доллару сильнее других валют и продемонстрировал рост, передает НСН.

С начала года рубль укрепился на 38% по отношению к доллару на внебиржевом рынке, передает RT. Отмечается, что рубль не испытывает давления от оттока капитала, который был вызван уходом инвесторов. Политика США в отношении России, напротив, сделала рубль более привлекательным для инвесторов, сообщается на сайте kp.ru.

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