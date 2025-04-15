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В МИЦ «Известия» обсудили новые нацпроекты

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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15 апреля в пресс-центре МИЦ «Известия» прошла пресс-конференция на тему «Новые вызовы: как бизнес помогает достижению национальных целей?». Лидеры предпринимательского сообщества и власти спланировали реализацию 19 новых национальных проектов.

«Сейчас мы находимся на старте пятилетки. Самое время встретиться и решить „как жить эту жизнь“ не на бумаге, а на деле», — отметила во вступительном слове Светлана Листопадова, основатель Национальной бизнес-премии.

Ключевую точку экономического роста в рамках реализации нацпроектов обозначил председатель Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике, член правления ТПП РФ Владимир Гамза: «Президент поставил новые цели, который позволят вывести страну на мировой уровень. Но для этого мы должны стать лидерами инвестирования в основной капитал».

Решение задачи, поставленной Гамзой предложил генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Вениамин Каганов: «Для привлечения инвестиций необходимо повышать финансовую грамотность лидеров ведущих отраслей экономики».

Меры государственного стимулирования вклада бизнеса в национальные ценности раскрыла генеральный директор АНО «Общественный капитал» Асият Багатырова. О том, как использовать для этого PR-технологии, рассказала председатель Союза пиарщиков России Мария Тарханова: «GR — отличный фильтр: бизнес, который хочет „пиариться об власть“, вряд ли станет нежелательным игроком на рынке».

Председатель кластера RPA (РАЭК) Сергей Вотяков сделал акцент на развитие отечественной IT-отрасли: «На фоне мощной технологической составляющей „железо“ у нас довольно слабое. Кооперация с дружественными странами значительно усилит технологическое лидерство страны».

С необходимостью развития «родного софта» согласилась вице-президент по цифровой трансформации компаний и регионов Ассоциации компаний по развитию искусственного интеллекта, управляющий партнер консалтинговой компании O2Consulting Анна Никитченко.

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