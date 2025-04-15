Путин поручил максимально избавиться от бюрократии в жилищном строительстве
Президент России Владимир Путин поручил максимально «разбюрократить» отрасль жилищного строительства, чтобы не снижать темпы строительства. Такое заявление глава государства сделал 15 апреля на заседании президиума Государственного совета.
«Нужно максимально всё разбюрократить и создать условия для того, чтобы и в современных условиях финансовых ограничений всё-таки отрасль развивалась», — подчеркнул президент.
Он отметил, что важно не снижать темпы по возведения жилья и индивидуального жилого строительству (ИЖС). Путин добавил, что на долю ИЖС приходится больше 50% возводимого жилья.
14 апреля заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что в России нужно строить в больших масштабах социальное жилье и использовать неэксплуатируемые государственные активы. Он отметил, что в нынешних условиях не все россияне могут позволить себе ипотеку.