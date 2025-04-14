В Госдуме рассказали о способе улучшения ситуации с жильем у россиян

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в понедельник, 14 апреля, оценил слова зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой о том, что ипотечное кредитование как средство улучшения жилищных условий исчерпало себя.

По словам парламентария, ипотека не задумывалась как способ решения проблем с жильем, потому что для большинства граждан России она была недоступна даже в лучшие годы.

«Нужно строить в больших масштабах социальное жилье и использовать неэксплуатируемые государственные активы», — сказал депутат в беседе с «Абзацем».

Парламентарий отметил, что при нынешних доходах большей части населения России для многих доступным является только бесплатное жилье.

«Пока это реально применяется только в части ВПК, где нужно удерживать рабочих от ухода в курьеры, и в крупных городах, например в Санкт-Петербурге», — заключил он.

Президент РФ Владимир Путин 10 апреля в ходе встречи с генеральным директором «Дом.РФ» Виталием Мутко призвал активнее объяснять россиянам ситуацию с ипотекой и «работать с потребителями», передает ИА Регнум. Президент выразил уверенность, что решить все основные вопросы граждан в этой сфере получится так, как это не осуществлялось ранее, передает НСН.

Глава государства также указал на то, что вопрос жилья — один из самых чувствительных и ключевых в жизни каждого россиянина, передает RT.

В декабре минувшего года Путин заявил, что льготная ипотека позволила выйти на рекордные темпы строительства жилья. Он напомнил, что правительство реализует целый ряд программ поддержки кредитования не только граждан, но и бизнеса. В основном они предусматривают субсидирование процентных ставок.