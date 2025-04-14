Реклама
Прямой эфир
Мир
Индонезия выразила заинтересованность в совместном с Россией развитии спорта
Общество
В Петербурге стартовала подготовка к экспедиции ветеранов СВО на Эльбрус
Экономика
В России начнут страховать средства на безотзывных вкладах до 2,8 млн
Мир
Эмир Катара может посетить Россию с визитом 17 апреля
Спорт
Овечкин выразил заинтересованность в участии в возможной встрече КХЛ и НХЛ
Мир
Глава минфина США не исключил разрыва торговых отношений с Китаем
Мир
Таубер указала на тотальное давление Кишинева на Гагаузию
Спорт
Андрей Рублев вышел во второй круг турнира ATP в Барселоне
Мир
В США назвали стоимость Гренландии
Общество
Путин потребовал своевременно реагировать на лесные пожары
Мир
Лавров указал на отсутствие просьб со стороны России по отмене западных санкций
Мир
Хуситы пообещали усилить интенсивность ударов по ВС США
Мир
В ЮАР выступили против приезда Зеленского
Авто
Новые версии автомобилей УАЗ сертифицировали в России
Мир
Лавров и глава МИД ЮАР Ламола проведут переговоры в Москве
Мир
В Евросоюзе обсудили восстановление Газы без переселения палестинцев
Мир
В МИД Ирана назвали столицу Омана площадкой для второго раунда переговоров с США

В Госдуме рассказали о способе улучшения ситуации с жильем у россиян

Депутат ГД Делягин: социальное жилье нужно строить в больших масштабах
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в понедельник, 14 апреля, оценил слова зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой о том, что ипотечное кредитование как средство улучшения жилищных условий исчерпало себя.

По словам парламентария, ипотека не задумывалась как способ решения проблем с жильем, потому что для большинства граждан России она была недоступна даже в лучшие годы.

«Нужно строить в больших масштабах социальное жилье и использовать неэксплуатируемые государственные активы», — сказал депутат в беседе с «Абзацем».

Парламентарий отметил, что при нынешних доходах большей части населения России для многих доступным является только бесплатное жилье.

«Пока это реально применяется только в части ВПК, где нужно удерживать рабочих от ухода в курьеры, и в крупных городах, например в Санкт-Петербурге», — заключил он.

Долгосрочный вклад: Путин анонсировал новые меры поддержки семей с детьми
Как бизнес может помочь государству в решении демографических проблем

Президент РФ Владимир Путин 10 апреля в ходе встречи с генеральным директором «Дом.РФ» Виталием Мутко призвал активнее объяснять россиянам ситуацию с ипотекой и «работать с потребителями», передает ИА Регнум. Президент выразил уверенность, что решить все основные вопросы граждан в этой сфере получится так, как это не осуществлялось ранее, передает НСН.

Глава государства также указал на то, что вопрос жилья — один из самых чувствительных и ключевых в жизни каждого россиянина, передает RT.

В декабре минувшего года Путин заявил, что льготная ипотека позволила выйти на рекордные темпы строительства жилья. Он напомнил, что правительство реализует целый ряд программ поддержки кредитования не только граждан, но и бизнеса. В основном они предусматривают субсидирование процентных ставок.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025