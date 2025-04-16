Сегодня верующие отмечают Чистый четверг: библейское описание важнейшего праздника

Чистый четверг — один из ключевых дней Страстной седмицы, недели, предшествующей Пасхе. В этот период верующие вспоминают Тайную вечерю, на которой Иисус Христос омыл ноги своим ученикам, показав пример смирения, и установил одно из главных таинств христианской церкви — Евхаристию, или Причастие. Этот день наполнен глубоким духовным смыслом, ведь именно тогда Христос в последний раз разделил хлеб и вино с апостолами, и впоследствии на причастии она стали символизировать его кровь и тело. В 2025 году Великий четверг выпадает на 17 апреля. Подробнее о том, что произошло в Чистый четверг, и какое значение этот день имеет для верующих, — в материале «Известий».

Чистый четверг Страстной Седмицы: Иисус Христос установил таинство Евхаристии

Великий, или Чистый четверг занимает особое место в календаре Страстной недели. Именно в этот день, согласно евангельскому повествованию, Иисус Христос собрал своих учеников в Сионской горнице в Иерусалиме, чтобы разделить с ними Тайную вечерю — последнюю трапезу, которая состоялась перед тем, как он был схвачен и предан на распятие.

Во время этого священного действа Христос установил таинство Евхаристии, также известное как причастие. Оно осуществлялось следующим образом: во время вечери Иисус взял хлеб, благословил его, преломил и, раздавая ученикам, сказал: «Приимите и ядите, сие есть Тело Мое, за вас ломимое во оставление грехов». Затем он взял чашу с вином и произнес: «Пийте из нее всё, сия есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов». Эти слова стали основанием для литургической практики таинства причащения, когда верующие вкушают тело и кровь Христовы под видом хлеба и вина. Этим обрядом Иисус дал понять своим ученикам, что жертва, которую он принесет, будет добровольной и спасительной.

Также в этот день Христос дал заповедь любви и смирения, омыв ноги своим ученикам, как слуга. Это действие стало символом служения и примером для всех последующих поколений христиан.

«Если Я, Господь и Учитель, омыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу», — сказал Христос, подчеркивая, что истинная духовная высота заключается в любви, кротости и готовности служить ближнему.

В Чистый четверг верующие вспоминают не только о жертве Христа, но и о начале пути личного очищения и единения с Богом через Таинства Церкви.

Где в Евангелии описывают события Великого четверга

Основные события Чистого четверга описаны в нескольких Евангелиях — от Матфея (глава 26, стихи 17–30), Марка (глава 14, стихи 12–26) и Луки (глава 22, стихи 7–38). В Евангелии от Иоанна (глава 13 и далее) упоминается момент, когда Христос омыл ноги ученикам, показав, что истинный учитель должен быть слугой для своих братьев.

Также апостол Иоанн описал предательство Иуды Искариота, который за 30 сребреников (крупную сумму по тем временам) согласился выдать Иисуса Христа первосвященникам. Предавший пророка ученик был казначеем и отвечал за хранение денег, которые собирались для нужд группы. Алчность погубила его: Иуда был одержим сребролюбием и часто воровал из общей казны.

В ночь на пятницу Иуда привел к Иисусу группу вооруженных людей от первосвященников и старейшин. Он дал им знак, поцеловав Иисуса, чтобы они могли его найти и арестовать. За предательство Христа Иуда получил тридцать сребреников, однако деньги не принесли ему счастья. Вскоре он раскаялся и отнес деньги в храм, а затем повесился .

Однако его проступок стал поворотным моментом в истории христианства, приведя к аресту, суду и распятию Иисуса Христа.

Значение Чистого четверга перед Пасхой для православных

Для православных Чистый четверг — это не только воспоминание о событиях последних часов земной жизни Христа, но и призыв к очищению — как душевному, так и телесному. Утром в этот день в храмах совершается литургия Василия Великого, соединенная с вечерней. В некоторых монастырях во время службы совершается чин омовения ног. Вечером в храмах проходит особое богослужение — утреня Великой пятницы с чтением двенадцати Евангелий Страстей Христовых.

Верующие в этот день стремятся причаститься, очистив душу исповедью. Также в Чистый четверг в храмах совершается чин освящения Святых Даров — хлеба и вина. Это таинство совершается архиереем или священником во время евхаристического канона. Святые Дары приготовляются из квасного хлеба (просфоры) и виноградного вина, символизирующего кровь Христа.

Помимо посещения торжественной службы, в Чистый четверг важно привести дом и тело в порядок. Принято убирать дом, мыться и стирать, чтобы встретить Пасху в чистоте. Считается, что вся вода в этот день имеет особую благодать, а начатое в Чистый четверг дело будет успешным.

Однако, по словам священнослужителей, важно помнить: главное — не внешняя чистота, а внутреннее покаяние и мир в сердце. Из молитв в этот день читаются каноны и акафисты Страстям Христовым, а также молитвы перед Причащением. Церковь советует прочесть покаянную Иисусову молитву, которая звучит следующим образом:

«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Да будет мне причастие Тела и Крови Твоей во исцеление души и тела».