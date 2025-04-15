Bloomberg указало на укрепление российского рубля к доллару

Российский рубль в этом году укрепился к доллару сильнее других валют и продемонстрировал рост. Об этом 15 апреля сообщило агентство Bloomberg.

С начала года рубль укрепился на 38% по отношению к доллару на внебиржевом рынке. Как отмечает издание, российская валюта получила поддержку благодаря внутренним факторам.

«Экспортеры обязаны продавать часть своей валютной выручки на местном рынке, что еще больше способствует укреплению рубля», — сообщает Bloomberg.

Как отмечает агентство, рубль не испытывает давления от оттока капитала, который был вызван уходом инвесторов. Политика США в отношении России, напротив, сделала рубль более привлекательным для инвесторов.

8 апреля Центральный банк (ЦБ) России сообщил об укреплении рубля в марте благодаря хорошему торговому балансу и спросу на рублевые активы, а также падение доллара США на мировом рынке.