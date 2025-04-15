Сербия заинтересована в углублении сотрудничества с БРИКС. Об этом 15 апреля сообщила министр по вопросам семьи и демографии республики Милица Джурджевич-Стаменковски.

«Мы также заинтересованы в углублении взаимодействия с БРИКС — организацией, объединяющей одни из ведущих мировых держав», — рассказала она ТАСС.

По ее словам, Евросоюз (ЕС) не может ничего сказать стране после ее решения по созданию связей с членами БРИКС, так как Германия приняла стратегический план сотрудничества с Индией, Франция же заключила инвестиционное соглашение с Китаем.

Она также отметила, что Сербия, несмотря на свою зависимость от ЕС, представляет собой суверенное и независимое государство, у которого внешняя политика зависит от потребностей граждан и национальных интересов.

Джурджевич-Стаменковски напомнила, что страна не вводила санкции против России. Их стратегическое решение о сохранении отношений с традиционными союзниками никогда не нарушалось, добавила она.

13 апреля сербский вице-премьер Александр Вулин поблагодарил Россию и президента РФ Владимира Путина за уважение и невмешательство во внутренние дела государства. По его словам, Россия всегда воспринимала Сербию как партнера и оставляла сербам право выбора.