Горный характер: как ветераны СВО готовятся покорять Эльбрус на протезах

Испытать себя, попробовать что-то новое, а главное — показать, что после ампутации можно жить активной жизнью, не отличаясь от других людей. С такой мотивацией прибыли в Санкт-Петербург ветераны СВО с целью отбора для участия в уникальном проекте — групповом восхождении на Эльбрус на протезах ног. По итогам диагностики отберут десять ветеранов, которые продолжат подготовку к экспедиции, посвященной 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

Настрой участников

В Санкт-Петербурге стартовала подготовка уникального проекта — первого группового восхождения на Эльбрус на протезах ног, в котором примут участие ветераны специальной военной операции. Покорение вершины высотой 5642 м над уровнем моря состоится в июле этого года. А сейчас начался отбор.

Проект организовали в преддверии 80-летнего юбилея Победы группа компаний «Мой медицинский центр» и компания «Бионика 2.0» при поддержке государственного фонда «Защитники Отечества» и АО «КАВКАЗ.РФ».

В клинику высоких технологий «Белоостров» в Северной столице прибыли десятки ветеранов. Им предстоит пройти комплексную диагностику и функциональное тестирование.

Участники проекта служили на разных направлениях специальной военной операции. Все они твердо настроены покорить вершину.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Роман Балюк приехал из Краснодара. Воевал на донецком направлении. Горит желанием проверить свои силы.

— Во-первых, я люблю всё новое. Во-вторых, я хочу себя испытать. Я не считаю себя человеком с ограниченными возможностями. Хочу родным, близким доказать, что всё у меня нормально, я такой же человек, как и был, — говорит Роман.

Сергей Зельман пошел на проект, потому что хочет показать своим примером, что люди, пережившие то, что пережил он, не опускают руки.

— Хочу, чтобы все такие же люди, которые получили какие-то травмы, видели, что всё в жизни можно преодолеть. Есть внутреннее желание как-то победить все эти страхи, все эмоции и идти в гору, не оступаться, не останавливаться в жизни, а чего-то достигать, — делится он своим настроем.

Сергей Зельман Фото: ИЗВЕСТИЯ

25-летний Сергей Кудрин воевал на запорожском направлении, отражал провалившееся украинское контрнаступление. Ранение получил, когда заводил группу на передний край. Возвращался по той же тропе, но ее за это время успели заминировать. Наступил на мину.

— Ожидаю каких-то новых эмоций, какого-то открытия для себя. И хочу, конечно, преодолеть все свои страхи и понять для себя, что я живу, я могу, я преодолеваю, и всё у меня впереди, — рассказывает ветеран.

Сергей Кудрин Фото: ИЗВЕСТИЯ

Побывать на самой высокой точке России, испытать себя в условиях высокогорья горит желанием Александр Малов.

— Это гора, она не стреляет. Поднимайся да поднимайся. Знаю, что будет тяжело. Если бы было легко, то туда все ходили бы. А на высоте 5600 метров есть свои сложности. Это нехватка кислорода, давление, ну и вообще условия, в которых люди обычно не живут. Для организма это будет стресс, — говорит Александр. Как и многие другие участники проекта, он признается, что не чувствует себя человеком с ограниченными возможностями: учится в двух университетах, работает в институте, занимается другими проектами. «У меня нет ограничений», — заключил участник спецоперации.

Александра поддерживает его невеста Елена Царукян: «Меня, конечно, это удивило — как он со своим здоровьем пойдет в горы? Но он меня уверил, что ему дадут усиленный протез, и проблем не будет. Ладно, хорошо». Она точно знает, что ее жених дойдет, как бы тяжело ни было, — такова сила его характера. «Он мне обещал вернуться с СВО. Он вернулся. Значит, стержень есть», — поделилась Елена.

Отбор участников восхождения на Эльбрус

В апреле ветеранам проверят сердце, сосуды, дыхательную систему, проведут лучевые и клинические исследования, осмотры узкопрофильных специалистов. На оборудовании, на котором проходит тестирование, проводят диагностику космонавтам и олимпийцам. Врачи моделируют нагрузки, которые участникам предстоит испытать при восхождении.

Как отметила заведующая отделением функциональной диагностики клиники «Белоостров» Оксана Гуткина, задача медиков — сделать так, чтобы те, кто пойдут, были уверены, что способны дойти до вершины, что организм в самый неудачный момент их не подведет.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

— Мы ищем возможные проблемы, которые могут привести к плачевным результатам, когда они пойдут. Осуществляем достаточно жесткий отбор тех, кто с большей долей вероятности сможет выполнить такую задачу, потому что Эльбрус — не для слабых , а только для сильных. А наши испытуемые, наши герои требуют повышенного внимания, в том числе медицинского, — рассказала Оксана Гуткина.

К примеру, если у человека проблемы с дыханием, то в условиях пониженного содержания кислорода, измененного давления дышать будет еще сложнее. А оказание медицинской помощи на высоте — очень непростая задача, подчеркнула она.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Протезы участников адаптируют под предстоящие нагрузки и модернизируют. Их специально настроят, чтобы удобно было подниматься и спускаться.

— Настройка протеза даст нам меньше сопротивления на подъеме и больше сопротивления при спуске. Будет намного безопаснее. Это сто процентов, — сообщил протезист нижних конечностей компании «Бионика 2.0» Виталий Дегтярев. По его словам, перед специалистами по протезированию стоит задача достичь максимальной безопасности для спуска вниз, когда на конечности ложится большая нагрузка.