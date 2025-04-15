Захарова призвала ООН прекратить заниматься дискредитацией России

Россия в связи с заявлением секретариата Организации Объединенных Наций об ударах по Сумам призывает генсека ООН Антониу Гутерриша прекратить заниматься дискредитацией России. Об этом 15 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Уточняется, что Гутерриш 14 апреля на своей странице в социальной сети Х (бывш. Twitter) осудил удар Российской армии по объекту со скоплением военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумах и призвал к перемирию.

«Призываем Антониу Гутерриша и возглавляемый им Секретариат ООН занять честную позицию, не допускать комментирования в предвзятом ключе событий в контексте украинского кризиса, прекратить заниматься дискредитацией нашей страны и сокрытием преступлений киевского режима», — приводятся ее слова на сайте МИД РФ.

По словам Захаровой, генсек ООН покрывает явное пренебрежение Киева принципами самоопределения народов и уважения прав человека.

Минобороны РФ 14 апреля сообщило о нанесении российскими военнослужащими удара двумя ракетами «Искандер» по месту проведения совещания командования ВСУ. В результате выполнения этой боевой задачи было ликвидировано свыше 60 военных. Уточняется, что удар был нанесен 13 апреля.