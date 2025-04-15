Верховный лидер Ирана дал положительную оценку первому раунду переговоров с США

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи дал положительную оценку после проведения первого раунда переговоров с США в Омане. Об этом 15 апреля проинформировал официальный портал верховного лидера.

«На первых этапах решение страны вступить в переговоры хорошо сработало, но даже после этого необходимо действовать внимательно, в то время как красные черты для нас и для противоположной стороны очерчены предельно ясно», — отметил Хаменеи.

По его словам, переговоры могут привести как к положительным, так и к отрицательным последствиям. Именно поэтому, согласно его мнению, необходимо сфокусировать внимание на внутренних возможностях страны.

Хаменеи также назвал способ борьбы с санкциями. Он считает, что в этом вопросе поможет инвестирование в производство.

«Не в наших руках снять санкции, но в наших силах их нейтрализовать, и для этого есть много способов и соответствующих внутренних возможностей, и если эта цель будет достигнута, страна станет неуязвимой для санкций», — подчеркнул он.

Первый раунд переговоров между США и Ираном по отмене санкций и ядерным вопросам завершился в Омане 12 апреля. В ходе встречи министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф в присутствии главы МИД Омана обменялись позициями своих правительств по данным вопросам.

По завершении встречи в МИД Ирана сообщили о продолжении переговоров через неделю. Аракчи уточнил, что в ходе второго раунда Иран обсудит с США рамки возможных соглашений. В свою очередь, американский президент Дональд Трамп отметил, что переговоры по Ирану проходят хорошо.