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Представители родителей смогут находиться в каждом пункте сдачи ЕГЭ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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В каждом пункте сдачи ЕГЭ будут присутствовать представители родительской общественности, которые будут следить за соблюдением прав выпускников и условий проведения экзамена. Об этом 15 апреля заявил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Анзор Музаев на заседании Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

«Была отмечена необходимость проработки вопросов, связанных с человеческим фактором при обеспечении установленного порядка проведения экзаменов», — приводятся его слова на сайте ведомства.

По словам Музаева, данное нововведение будет внедрено в этом году. Кроме того, в 2026 году планируется разработка технологий проведения ОГЭ на основе опыта ЕГЭ, а также модернизация форм допуска к итоговой аттестации для выпускников девятых и 11 классов. Также будет акцентировано внимание на создании новых моделей заданий для экзаменов по химии, физике, литературе, истории, информатике и иностранным языкам.

Помимо этого, до 2030 года Рособрнадзор протестирует материалы ЕГЭ по обществознанию и географии для различных специальностей вузов.

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Президент РФ Владимир Путин не раз говорил о том, что система ЕГЭ работает, хотя и имеет недостатки. При этом благодаря ей молодежь с периферии стала существенно чаще поступать в ведущие вузы страны. Однако действительно механизм ЕГЭ должен совершенствоваться, отметил в феврале 2024 года глава государства.

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