Обвиняемым в поджоге вертолета в аэропорту Остафьево вынесли приговор
Суд в Москве приговорил фигурантов дела о поджоге вертолета в аэропорту Остафьево к срокам от 12,5 до 18 лет. Об этом 15 апреля сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.
«Назначить наказание: Станиславу Хамидулину — в виде лишения свободы на срок 17,5 года, Даниле Ямскову — на срок 17 лет, Никите Булгакову — на 18 лет, Роману Яковцу — на 17 лет семь месяцев и Анастасии Мочалиной — на 12,5 года», — объявил судья.
Накануне прокурор попросил приговорить обвиняемых в поджоге вертолета к лишению свободы на срок от 13 до 19 лет.
30 апреля прошлого года пятеро молодых людей подожгли вертолет К-32 на московском аэродроме Остафьево. Правоохранительные органы задержали четырех парней и одну девушку в возрасте 19–22 лет. Все они приехали в столицу из регионов. Молодые люди признались в содеянном, в отношении них было возбуждено уголовное дело о теракте.