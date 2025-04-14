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Прокурор запросил до 19 лет обвиняемым в поджоге вертолета в аэропорту Остафьево

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Фото: ТАСС/Руслан Шамуков
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Прокурор 14 апреля попросил приговорить обвиняемых в поджоге вертолета в аэропорту Остафьево в Москве к лишению свободы на срок от 13 до 19 лет.

Заседание по уголовному делу проходит во 2-м Западном окружном военном суде.

«Прошу назначить наказание: Станиславу Хамидулину — в виде лишения свободы на срок 19 лет, Даниле Ямскову — на срок 19 лет , Никите Булгакову — на 19 лет, Роману Яковцу — на 19 лет и Анастасии Мочалиной — на 13 лет», — приводит заявление гособвинителя ТАСС.

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30 апреля прошлого года пятеро молодых людей подожгли вертолет К-32 на московском аэродроме Остафьево. Правоохранительные органы задержали четверых парней и одну девушку в возрасте 19–22 лет. Все они приехали в столицу из регионов. Молодые люди признались в содеянном, в отношении них было возбужденно уголовное дело о теракте.

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