Путин запустил производство российского аналога упаковки «Тетра Пак»

Президент России Владимир Путин 14 апреля в режиме видеоконференции запустил работу предприятия по производству российского аналога упаковок шведской фирмы «Тетра Пак» в подмосковном Чехове.

Производство на новом заводе организует компания «МолоПак». По словам ее учредителя Тимура Гущина, предприятие будет изготовлять 1,2 млрд упаковок в год и позволит уменьшить дефицит некоторых упаковочных форматов, которые сейчас импортируются из Индии и Китая.

«Тимур Витальевич, компания ваша хорошо известна, работает на рынке давно, здорово», — отметил глава государства,

Тогда же Путин запустил работу мебельного предприятия фирмы «Слотекс» в Ленинградской области. Там президент пообщался с одной из сотрудниц, поинтересовавшись ее зарплатой и условиями труда на заводе. Женщина позитивно оценила сложившиеся на предприятии рабочие условия и отметила, что ей хватает текущего уровня оплаты труда.