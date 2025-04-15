Глава РФПИ назвал продуктивной встречу Путина и Уиткоффа

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, посмотрев интервью спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа телеканалу Fox News, отметил 15 апреля, что переговоры американского представителя с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге прошли продуктивно.

«Продуктивная встреча», — прокомментировал он на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

К посту он приложил фрагмент беседы Уиткоффа с журналистами, в котором тот отметил, что новое мирное соглашение по Украине может изменить отношения США и России и глобальную стабильность.

«Это мирное соглашение касается пяти территорий, но есть гораздо больше — протоколы безопасности, НАТО, пятая статья. Это сложно, но мы можем оказаться на пороге чего-то очень важного для мира», — заявил представитель Белого дома.

Также он добавил, что в данный момент есть потенциал изменить отношения США и России благодаря коммерческим партнерствам, которые поспособствуют «реальной стабильности».

Кроме этого в эфире Fox News Уиткофф добавил, что Соединенные Штаты продвигаются вперед по заключению сделки с Россией об урегулировании конфликта на Украине. Он уточнил, что всего провел три встречи с российским лидером.

Встреча Путина с Уиткоффом состоялась в Санкт-Петербурге 11 апреля. Уточнялось, что темой переговоров были аспекты украинского урегулирования. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь до начала переговоров заявил, что встреча Путина и Уиткоффа — хорошая возможность, чтобы донести до Трампа точку зрения российской стороны.