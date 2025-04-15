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Минобороны показало кадры разминирования приграничных районов Курской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников
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Российские военнослужащие 89-го гвардейского саперного полка группировки войск «Север» и добровольцы подразделения «Барс-Курск» продолжают выполнять задачи по разминированию и уничтожению неразорвавшихся боеприпасов в приграничных районах Курской области. Об этом 15 марта сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«В ходе финального этапа обучения добровольцы на практике приступили к разминированию территорий под руководством опытных специалистов», — уточнили в ведомстве.

Разминирование позволит приступить к дальнейшим работам по восстановлению гражданской и социальной инфраструктуры, необходимой для налаживания мирной жизни в освобожденных населенных пунктах.

«Спасаясь бегством, украинские боевики оставили после себя мины, мины-ловушки, растяжки и различные типы боеприпасов, в том числе из стран НАТО», — сообщили в Министерстве обороны.

Все обнаруженные опасные предметы саперы уничтожают на месте методом подрыва накладным зарядом.

«Чтобы выжить и победить, нужно постоянно двигаться»
О работе саперов, медиков и снабженцев на освобожденных территориях — в репортаже «Известий»

Ранее, 14 апреля, истребитель Су-35С выполнил задачу по сопровождению авиации в Курской области. В ходе дежурства истребитель прикрывал действия воздушного судна во время нанесения авиационных ударов по пунктам временной дислокации и опорным пунктам подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). После выполнения задания истребитель вернулся на аэродром.

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