Экипаж многоцелевого истребителя Су-35С Воздушно-космических сил Российской Федерации сопроводил авиационную технику в приграничных районах Курской области. Кадры боевой работы летчиков 14 апреля опубликовало Минобороны РФ.

«Экипаж многоцелевого истребителя с управляемым вектором тяги Су-35С Воздушно-космических сил Российской Федерации выполнил боевую задачу по сопровождению авиационной техники в приграничных районах Курской области», — рассказали в ведомстве.

В ходе дежурства истребитель прикрывал действия воздушного судна во время нанесения авиационных ударов по пунктам временной дислокации и опорным пунктам подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). После выполнения задания истребитель вернулся на аэродром. Согласно информации доклада разведки, цели успешно ликвидировали.

В этот же день Минобороны России сообщило, что за сутки ВСУ потеряли до 235 боевиков в курском приграничье, бронетранспортер, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей. По данным министерства, Российская армия также поразила четыре орудия полевой артиллерии, четыре миномета и боевую машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» противника.