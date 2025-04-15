Российские ученые создали инновационный ДНК-препарат против паутинного клеща

Ученые из Новосибирского государственного аграрного университета и Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского разработали экологически чистое средство против паутинного клеща, которое сочетает грибы и ДНК-акарициды. Это короткие молекулы ДНК (олигонуклеотиды), которые проникают в организм вредителей и подавляют работу ключевых генов, отвечающих за защиту организма от токсинов и инфекций.

Паутинный клещ поражает более 200 видов растений, включая сельскохозяйственные культуры и декоративные цветы. Как рассказали «Известиям» разработчики, в России из-за него ежегодно гибнет до 50% урожая тепличных культур.

«Наша разработка открывает новый биорациональный путь для защиты растений. Мы впервые продемонстрировали, что комбинация антисмысловых олигонуклеотидов и грибка позволяет эффективно бороться с опасными вредителями, такими как паутинный клещ. В дальнейшем мы планируем адаптировать метод для других вредителей, изучив его действие на различных этапах их жизненного цикла», — рассказал руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, руководитель Исследовательского центра биологической защиты растений Новосибирского государственного аграрного университета Иван Дубовский.

Как показало исследование, комбинированный препарат на основе ДНК-технологий, который снижает численность паутинного клеща в семь раз, сокращает его размножение на 80% и при этом не загрязняет окружающую среду.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» во вторник, 15 апреля, в 10:00:

Аграрная эволюция: ДНК-препарат уничтожит главного врага тепличных культур