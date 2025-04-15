Врач указала на опасность симптома боли во лбу

Боль во лбу может быть симптомом расширения и даже возможного разрыва сосуда — аневризмы. Об этом 15 апреля предупредила врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская в беседе с «Газетой.Ru».

«Аневризма часто проявляется внезапной и очень сильной головной болью. Ее описывают как «самую сильную боль в жизни», которая достигает пика за считаные минуты. Боль может быть пульсирующей, особенно если аневризма давит на окружающие ткани», — рассказала специалист.

Боль будет ощущаться именно во лбу в том случае, если проблема будет в сосуде, питающем лобную долю мозга. При этом аневризма может быть и в другой части головы, тогда боль будет сильнее отдавать в затылок, глаза или зону висков.

Об аневризме моглут говорить и другие признаки, такие как потеря или другие изменения в глазах.

«Также могут наблюдаться тошнота и рвота, если аневризма затрагивает определенные участки мозга, это может вызывать слабость в конечностях или онемение. В редких случаях аневризма может провоцировать судороги», — сообщила врач.

При обнаружении таких признаков стоит незамедлительно обратиться к доктору.

1 апреля врач Демьяновская назвала самые распространенные болезни мозга. Нейродегенеративное заболевание — болезнь Паркинсона — поражает центральную нервную систему. При болезни Паркинсона утрачиваются нейроны — производители дофамина, обеспечивающего связь между нейронами тех центров головного мозга, которые контролируют моторику и тонус мышц, мотивацию, инициацию движения.