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Экипажи кораблей ТОФ почтили память разминировавших порт Читтагонг моряков

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Экипажи кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в рамках делового захода в Народную Республику Бангладеш приняли участие в памятных мероприятиях, посвященных оказанию советскими военными моряками помощи по расчистке в 1972–1974 годов заминированного и заблокированного порта Читтагонг. Об этом во вторник, 15 апреля, сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота.

В церемонии возложения венков к мемориалу и могиле старшего матроса Юрия Редькина, погибшего 13 июля 1973 года при разминировании порта, участвовали моряки обеих стран.

Отряд ТОФ в составе корветов «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и танкера «Печенга» прибыл в Читтагонг накануне. Экипажи кораблей Военно-морских сил (ВМС) Бангладеш построились на палубах, приветствуя российских моряков.

Командир отряда капитан первого ранга Алексей Анциферов провел встречи с представителями российского посольства и командованием ВМС Бангладеш. Для российских моряков организована культурно-спортивная программа.

2 апреля 1972 года по просьбе Бангладеш советские моряки начали работы в порту Читтагонг. За 26 месяцев было разминировано 1002 кв. мили акватории, восстановлено 12 причалов, поднято 26 судов (100 тыс. т). Помощь оказывалась безвозмездно.

Южный квест: как Россия укрепляет военное присутствие в Индийском океане
Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в Бангладеш

Ранее, 7 апреля, в Минобороны России сообщили, что замглавы ведомства, генерал-полковник Александр Фомин обсудил с командующим сухопутными войсками Бангладеш генералом Вакером-Уз-Заманом перспективы сотрудничества в военной области. В ходе беседы стороны выразили желание взаимодействовать в военной области и укреплять дружественные отношения между армиями и народами республик.

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