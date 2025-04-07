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Россия обсудила перспективы военного сотрудничества с Бангладеш

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Фото: Министерство обороны РФ
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Замглавы Минобороны России генерал-полковник Александр Фомин обсудил с командующим сухопутными войсками Бангладеш генералом Вакером-Уз-Заманом перспективы сотрудничества в военной области. Об этом 7 апреля сообщает Минобороны РФ.

«7 апреля 2025 года в Москве состоялась рабочая встреча заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с командующим сухопутными войсками Народной Республики Бангладеш генералом Вакером-Уз-Заманом в рамках его рабочего визита в Российскую Федерацию», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

В ходе беседы стороны выразили желание взаимодействовать в военной области и укреплять дружественные отношения между армиями и народами России и Бангладеш.

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Ранее, 29 марта, замглавы Минобороны России Александр Фомин встретился с руководством Мьянмы и обсудил с ним военное и военно-техническое взаимодействие. Он напомнил, что в этом году исполняется 77 лет с момента установления дипломатических отношений между Россией и Мьянмой. За это время, по его словам, страны установили многоотраслевое сотрудничество.

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