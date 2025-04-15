Минцифры разработало правила для самозапрета на оформление сим-карт

Операторы связи не смогут оформить сим-карту на клиента, если он установил самозапрет на заключение договора об оказании услуг мобильной связи. Соответствующий документ опубликован 14 апреля на портале проектов нормативных правовых актов.

«В случае если при проверке оператор связи обнаружит, что абонентом — физическим лицом установлен запрет на заключение договоров об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи, оператор связи обязан не оказывать в отношении данного абонентского номера услуги связи», — следует из постановления.

Согласно документу, оператор также должен сообщить абоненту о том, что у него установлен самозапрет.

«Таким образом будут реализованы важные меры, направленные на контроль за сим-картами и защиту пользователей от потенциальных угроз и мошенничества», — говорится в публикации Минцифры России в Telegram.

С 1 апреля на портале «Госуслуги» начал работать сервис, позволяющий россиянам проверить все сим-карты, оформленные на их имя. Новый инструмент поможет выявить неучтенные номера, которые могут использовать мошенники. Рекомендуется воспользоваться сервисом для повышения защиты от преступных схем.

27 марта сообщалось, что сервис по самозапрету на дистанционное оформление сим-карт для граждан может быть запущен на портале «Госуслуги» весной 2026 года.