В Египте предрекли «позитивный сдвиг» в переговорах о прекращении огня в Газе

Усилия Египта в посредничестве между представителями Израиля и группировки ХАМАС оказали позитивное влияние и сделали возможным скорое прекращение огня в секторе Газа. Об этом 14 апреля заявил глава государственной информационной службы Египта Дия Рашван.

«Благодаря колоссальным усилиям Египта и Катара в переговорах по Газе скоро произойдет позитивный сдвиг», — приводит его слова телеканал Аль-Кахира аль-Ихбария.

По словам чиновника, ХАМАС вскоре намерено согласиться на предложение Израиля, поскольку «понимает, как ценно сейчас время».

9 апреля сообщалось, что в результате удара ЦАХАЛ по жилому кварталу на севере сектора Газа погибло около 23 человек. Как сообщили в больнице Аль-Ахли, среди погибших были восемь женщин и восемь детей. Уточнялось, что удар пришелся на четырехэтажное здание в районе Шуджаийя. Израильские военные сообщили, что целью ЦАХАЛ был «высокопоставленный боевик» палестинской группировки ХАМАС.