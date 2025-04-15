Минсельхоз изучит убытки от заморозков после стабилизации температуры

Минсельхоз изучит убытки от заморозков после стабилизации температурного режима. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе министерства.

«Провести анализ ущерба от наступления возвратных заморозков возможно исключительно по итогам обследования плодовых насаждений после стабилизации температурного режима. Соответственно делать выводы и оценивать возможный ущерб от наступивших возвратных заморозков в настоящее время преждевременно», — сообщили в министерстве.

При этом там отметили, что возвратные заморозки в России, в том числе на территории садоводческих субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, довольно частое явление. В отдельные годы даже в южных регионах страны возвратные заморозки в период цветения плодовых культур могут повторяться по три-четыре раза в сезон, уточнили в министерстве.

Заморозки, пришедшие в южные и центральные регионы России после 12 апреля, могут погубить до 40% урожая фруктовых деревьев. Речь идет, в частности, о Краснодарском и Ставропольском краях, Крыме, Брянской области и некоторых других субъектах. Об этом «Известиям» рассказали аграрии в этих регионах.

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