В Ингушетии неизвестные расстреляли местного жителя

Прокуратура Республики Ингушетия возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») после того, как в городе Магас из пистолета был расстрелян мужчина. Об этом 14 апреля сообщила пресс-служба Следственного комитета по региону в Telegram-канале.

«14 апреля 2025 года в вечернее время неустановленные лица находясь в сельском поселении Экажево Назрановского муниципального района Республики Ингушетия произвели не менее пяти выстрелов из имевшегося при себе огнестрельного оружия в 35-летнего жителя сельского поселения Экажево», — говорится в заявлении.

Уточняется, что впоследствии пострадавший скончался в больнице. После расправы подозреваемые скрылись на автомобиле без номеров.

«На место происшествия выехал исполняющий обязанности руководителя следственного управления и наиболее опытные следователи и следователи-криминалисты», — сообщили в ведомстве.

На месте стрельбы были найдены гильзы калибра 9х18 мм.

11 апреля в подмосковном Подольске местный житель в состоянии алкогольного опьянения обстрелял из пневматического пистолета три машины, припаркованные у одного из домов. Отмечается, что стрелявшим оказался неоднократно судимый мужчина 2003 года рождения.