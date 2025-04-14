Индонезия выразила заинтересованность в совместном с Россией развитии спорта

Индонезия хотела бы вместе с Россией развивать легкую и тяжелую атлетику, гимнастику и хоккей. Об этом заявил министр по делам молодежи и спорта Индонезии Дито Ариотеджо по итогам встречи с замминистра спорта РФ Алексеем Морозовым, который посетил Джакарту.

«Индонезия уделяет особое внимание легкой атлетике, гимнастике, а также тяжелой атлетике, и было бы неплохо, если бы мы сотрудничали с Россией. Хоккей с шайбой, баскетбол, волейбол также могли бы стать хорошими видами спорта для обеих стран, которые можно было бы развивать вместе», — приводит слова Ариотеджо «РИА Новости».

Министр отметил, что с представителями РФ велись обсуждения о проведении совместных тренировок, товарищеских матчей. По его словам, ближайший совместный матч сборные двух стран по баскетболу могут провести в августе в Индонезии.

Ариотеджо подчеркнул, что Россия была на Олимпиаде и доминировала в четырех видах спорта во многих категориях, и Джакарта хотела бы изучить такой опыт Москвы.

Ранее в этот день вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил, что соглашение о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Индонезией будет подписано до конца 2025 года. Он уточнил, что это в том числе касается таких базовых направлений, как энергетика, поставка и переработка нефтяной продукции, сжиженного природного газа (СПГ), сотрудничество в области угля и алюминия, а также других форм сотрудничества.