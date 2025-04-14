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Каллас заявила о плане рассмотреть 17-й пакет санкций против РФ в мае

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Фото: Global Look Press/Anna Ross/dpa
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Главы МИД Евросоюза (ЕС) планируют рассмотреть в мае 17-й пакет санкций в отношении России. Об этом 14 апреля заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас по итогам министерской встречи в Люксембурге.

«Мы работаем над 17-м пакетом санкций», — сказала она.

Каллас указала, что туда могут включить новые меры, связанные с так называемым «теневым флотом». Новый пакет антироссийских санкций планируют обсудить на заседании Совета по иностранным делам, который состоится в мае.

«Вы, конечно, знаете, что введение санкций в отношении нефти и газа <…> имело бы большой эффект <…>. Обсуждения продолжаются, но вы прекрасно знаете, что нам нужно, чтобы 27 стран пришли к согласию», — добавила Каллас, говоря о других вероятных новых ограничениях.

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Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро 14 февраля призвал Евросоюз (ЕС) ввести против России «самые тяжелые санкции». По его словам, он хочет «задушить» экономику РФ и помешать стране подкреплять свои военные усилия.

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