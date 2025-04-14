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Глава МИД Франции Барро призвал ЕС ввести против России «самые тяжелые санкции»

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Фото: REUTERS/Benoit Tessier
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Европейскому союзу (ЕС) необходимо ввести «самые тяжелые санкции» против России. Об этом 14 февраля заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро по прибытии на встречу глав МИД стран ЕС в Люксембурге.

«Я призываю Евросоюз ввести самые тяжелые санкции в отношении России, чтобы задушить ее экономику и помешать ей подкреплять свои военные усилия», — сказал он, выступление транслировалось на сайте Еврокомиссии (ЕК).

Барро заявил, что Соединенные Штаты также могут ввести санкции, чтобы побудить российскую сторону к переговорам.

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1 апреля доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков сообщил «Известиям», что введение новых санкций ЕС против России не имеет смысла и наносит больше вреда самим европейским странам. По мнению специалиста, несмотря на негативные последствия, шесть стран Евросоюза готовы ужесточать ограничения.

До этого, 27 марта, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что саммит лидеров Евросоюза в Париже подтвердил неизменность санкционной политики в отношении России. Она также добавила, что страны — члены ЕС собираются наращивать финансовую и военную поддержку Киева в ближайшее время.

Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита «коалиции желающих» 27 марта сообщил, что страны — участницы встречи единогласно решили, что время для отмены санкций против России еще не наступило. Он подчеркнул, что такая политика не сработает, пока на Украине не удастся установить мир.

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