Наступил Великий вторник Страстной седмицы: красивые картинки и открытки, добрые поздравления в прозе

Второй день Страстной седмицы называют Великим вторником. В это время православные верующие вспоминают последнюю проповедь Христа в Иерусалимском храме, а на богослужениях звучат притчи о десяти девах и талантах. «Известия» подготовили трогательные картинки и добрые пожелания в прозе к этому празднику.

С Великим вторником – 2025: красивые картинки, открытки

В Великий вторник верующие продолжают готовиться к Пасхе. Согласно Евангелию, в этот день Спаситель пришел в Иерусалимский храм, чтобы проповедовать для собравшихся там людей. Уже тогда, слушая его притчи и наставления, первосвященники и старейшины задумали убить Христа, однако напасть на него в открытую не решались, ведь народ почитал его как пророка.

Сгенерировано нейросетью Открытка с Великим вторником

Богослужения Великого вторника богаты на смыслы и сюжеты, но чаще всего среди них выделяют две притчи: о десяти девах и о талантах.

Содержание первой отражено в тропаре «Се Жених грядет во полуночи». Во времена земной жизни Христа у иудеев существовал свадебный ритуал — подруги невесты должны были дождаться ночного прихода жениха, чтобы после подписания брачного договора отправиться на пир. Тех, кто опоздал, на праздник не допускали.

Сгенерировано нейросетью Открытка с Великим вторником

Притча повествует о десяти девах, среди которых было пять разумных и пять неразумных. Одни запасли масла для своих светильников на всю ночь, а другие взяли слишком мало. Когда жених пришел, у неразумных дев не осталось масла, и им пришлось бежать за новым. Вернувшись, они увидели, что пир уже начался, а двери заперты. Эта история учит верующих всегда поддерживать духовное бодрствование и неустанно увеличивать запасы своей добродетели, ведь неизвестно, когда придет время встретиться с Богом.

Сгенерировано нейросетью Открытка с Великим вторником

Вторая притча Великого вторника породила известное выражение «зарыть талант в землю». По преданию, один правитель, уезжая, раздал своим рабам таланты (мера веса) серебра, чтобы к его возвращению они приумножили богатства. Все рабы пустили деньги в оборот, но один из них решил, что это пустая трата времени. Он закопал серебро в землю, и когда хозяин вернулся, отдал нетронутый талант. Этого раба господин велел жестоко наказать за нерадение, а остальных — наградить. Таким образом верующих призывают трудиться ради приумножения даров, полученных от Бога.

Сгенерировано нейросетью Открытка с Великим вторником

Также в богослужениях Великого вторника содержится напоминание о Втором пришествии Христа и Страшном суде, который за ним последует.

Напомнить близким о духовном смысле второго дня Страстной седмицы и разделить с ними радостное предчувствие Пасхи помогут тематические открытки. На них часто изображают Христа, а также десять дев из притчи, православные храмы, церковные свечи и белых голубей. Такие картинки можно бесплатно скачать в интернете и отправить близким, сопроводив коротким поздравлением.

Сгенерировано нейросетью Открытка с Великим вторником

Что пожелать в Великий вторник Страстной недели: поздравления в прозе

Великий вторник, как и другие дни Страстной недели, — важный этап подготовки к Пасхе. Поэтому в этот день следует поздравить близких с приближением светлого торжества. Вот как это можно сделать:

«Поздравляю с Великим вторником! Пусть в этот чудесный праздник ваш дух остается бодрым, а таланты приумножаются. Желаю здоровья, радости, тепла и Божьей благодати!»

Сгенерировано нейросетью Открытка с Великим вторником

«С Великим вторником, мои дорогие! Всё ближе светлая Пасха, и от этого всё радостнее и легче на душе. Пусть в вашем сердце всегда будет место вере, доброте, состраданию и участию!»

Сгенерировано нейросетью Открытка с Великим вторником

«Вот и наступил Великий вторник — день, когда мы вспоминаем о последних проповедях Христа. Так не будьте же неразумными, как девы не запасшие масла, — неустанно пополняйте копилку своих добродетелей. Не будьте нерадивы, как раб, зарывший в землю доверенный ему талант, — трудитесь и приумножайте дары, полученные от Господа. Пусть ваш дух всегда бодрствует, а сердце остается свободным от пагубных страстей!»

Сгенерировано нейросетью Открытка с Великим вторником

«С Великим вторником, друзья! Пусть близость светлой Пасхи наполнит вашу душу ликованием, а сердце — любовью. Желаю вам достойно встретить этот замечательный день, обрести мир, гармонию и благодать!»

Сгенерировано нейросетью Открытка с Великим вторником

«С Великим вторником Страстной седмицы! В этот день желаю тебе ясного ума, крепкой веры, стойкости духа и покоя на сердце. Пусть Господь услышит твои молитвы и одарит благодатью!»

Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко Открытка с Великим вторником

«С Великим вторником! Пусть в преддверии Пасхи ваш дом наполнится любовью, радостью и светом. Пусть печали останутся в прошлом, позабудутся ссоры и растают обиды. Желаю вам крепкого здоровья, мира в семье и благополучия!»

Ранее «Известия» поделились открытками и поздравлениями с Великим понедельником и началом Страстной седмицы.