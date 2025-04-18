Страстная пятница: самая сильная молитва, служба в церкви

Страстная пятница — особый день, наполненный священным трепетом и молчаливой печалью. Именно в этот день вспоминается распятие Господа Иисуса Христа — вершина Его земных страданий и акт безмерной любви к человечеству. В 2025 году по православному календарю Страстная пятница выпадает на 18 апреля, и в этот день православные христиане собираются в храмах, чтобы с благоговением принять участие в богослужениях. Во сколько начинается служба, какие молитвы читаются, как обратиться к Господу в этот день — в материале «Известий».

Страстная пятница 18 апреля: во сколько служба в церкви, сколько длится

В этот день в православных храмах совершаются особые богослужения, отличающиеся строгостью и проникновенностью. Они не похожи на обычную литургию — Евхаристия на Страстную пятницу не совершается, ведь Христос еще не воскрес и пребывает на кресте.

Основные богослужения дня:

Великие, или Царские, часы — утреннее богослужение, обычно начинается около 8:00 утра. На каждом часе проходят определенные апостольские и евангельские чтения, народное название «Царские» возникло в связи с тем, что в Византии на этих часах в кафедральном соборе присутствовал император со свитой. Верующие возвращаются к событиям суда над Иисусом.

Вечерня с выносом Плащаницы — совершается днем, обычно около 14:00 или позже, в зависимости от храма. Плащаница — это ткань с изображением погребенного Иисуса, которую выносят из алтаря как образ Господа, снятого с креста и положенного во гроб.

Утреня Великой Субботы с чином Погребения Плащаницы — чаще всего служится вечером в пятницу, в 18:00. По сути, на этой службе верующие разделяют участь Христа и оплакивают его жертву. Продолжается служба крестным ходом с Плащаницей вокруг храма, после чего ее вносят в храм и подносят к Царским вратам, центральным в алтаре. По окончании службы прихожане могут к приложиться к Плащанице.

Время богослужений может немного отличаться в разных храмах. Лучше уточнить расписание на сайте вашего прихода или на доске объявлений при церкви.

Канон о распятии Господнем и на плач Пресвятой Богородицы

Канон о распятии Господнем и канон на плач Пресвятой Богородицы — это особые поэтические молитвы Великой пятницы.

Они выражают боль и скорбь Матери Божией при виде распятого Сына, покаянное созерцание страстей Христовых от лица верующего.

Канон о распятии Господнем

Этот канон написан с глубоким благоговением и взывает к Христу, страдающему на кресте. Он выражает сокрушение за грехи, которые привели Господа на Голгофу, и просьбу о милости. Особенно трогательны слова:

«Воздвигался Ты, Владыко, на древо, яко агнец заколаймый, и от земли притягивал еси вся ко спасению...»

Канон на плач Богородицы

В нем звучит голос Матери, оплакивающей смерть Сына. Эти тропари наполнены душевной болью и материнской любовью. Это не только художественный образ, но и духовное сочувствие каждому, кто терял близкого.

Чтение этих канонов помогает верующему присоединиться к скорби Богородицы и глубже осмыслить Жертву Спасителя.

О чем молиться в Страстную пятницу: самая сильная молитва

Страстная пятница — день молчаливой и слезной молитвы. Нет места суете, просьбам о житейском, любому шумному веселью. Это время, когда сердце христианина должно быть рядом с Господом.

В этот день молятся о прощении грехов, о смирении и покаянии, а также о внутреннем преображении.

Сильная молитва на Страстную пятницу: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради страданий Твоих, ради Крови, пролитой на кресте, помилуй мя, грешного. Даруй мне слезы покаяния, силу терпения и веру крепкую. Да не пройду мимо Твоего Креста равнодушно, но со страхом Божиим и любовью припаду к Тебе, Спасителю моему. Аминь».