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Суд назначил 15 и 15,5 года двум боевикам ВСУ за вторжение в Курскую область

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Фото: СУ СК РФ
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Двое украинских боевиков по решению суда проведут 15 и 15,5 года за решеткой за участие во вторжении в Курскую область. Об этом 14 апреля сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Фигурантами уголовного дела по ч. 2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт, совершенный группой лиц») стали военнослужащие 61-й отдельной штурмовой бригады вооруженных формирований Украины (ВФУ) Сергей Харсун и Святослав Мельник.

Следователи установили, что в августе прошлого года Харсун и Мельник вместе с другими боевиками на автомобиле «Козак» незаконно вторглись на территорию России. Находясь в населенных пунктах Суджа и Черкасская Конопелька Курской области они занимали боевые позиции в больницах и жилых домах, откуда стреляли на поражение по российским военным и мирному населению. Также они запугивали местных жителей и препятствовали их эвакуации.

«В ходе боевых действий 25 августа 2024 года Харсун и Мельник задержаны военнослужащими Вооруженных сил Российской Федерации», — указано на сайте ведомства.

Суд приговорил Харсуна к 15 годам лишения свободы, из которых первые пять он проведен в тюрьме, а затем отправится в исправительную колонию строгого режима. Мельнику дали 15,5 года лишения свободы, из них первые 5 лет в тюрьме, остальные в исправительной колонии строгого режима.

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12 апреля следователи предъявили обвинение троим украинским военным, обстреливавшим село Ольговка в Курской области. В совершении террористического акта (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ) признаны виновные военнослужащие 17-й танковой бригады ВФУ Игорю Дребеде, Евгению Крайванову и Николаю Шевченко.

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