Синоптик объяснил странные полосы в виде буквы V в небе над Москвой

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин объяснил появление в небе над Москвой полос в виде латинской буквы V.

В беседе с aif.ru в понедельник, 14 апреля, специалист объяснил, что полосы представляли собой конденсационный след от работы двигателей в слое инверсии, где температура не меняется, вертикальное и горизонтальное движение воздушного воздуха отсутствует.

«Этот спутный след после пролета самолетов долго сохраняется, не разрушается. Пролетели два самолета в каких-то перпендикулярных направлениях, и образовалось что-то похожее [на букву V]», — рассказал Ильин.

Жители столицы и Подмосковья обратили внимание на необычное явление в ночь на понедельник. В небе появился знак в виде большой латинской буквы V, пишет Life.ru. Это привело к возникновению в соцсетях различных версий его происхождения, в том числе конспирологических, отмечает 360.ru. Причина, по которой объекты сложились в букву V, простая. Скорее всего, два самолета направлялись в разные стороны, отмечает РИАМО.