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Новостройки делюкс-класса подорожали в Москве

«Метриум»: цена 1 кв. м жилья элитного и делюкс-класса за квартал поднялась на 9%
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Средневзвешенная цена 1 кв. м на первичном рынке элитного и делюкс-класса Москвы в I квартале составила 2,33 млн рублей. За квартал она выросла на 9,5%, за год — на 28,9%, следует из данных риелторской и консалтинговой компании «Метриум», с которыми ознакомились «Известия» 15 апреля.

По информации экспертов, на рынке новостроек высокобюджетного сегмента экспонировалось 1,87 тыс. лотов в 66 проектах, где 1,5 тыс. — квартиры и 0,36 тыс. — апартаменты. Объем предложения в делюкс-классе за квартал вырос на 18,5% и составил 0,7 тыс. В элитном классе за квартал объем предложения сократился на 12,7% и составил 1,17 тыс. лотов.

«Элитные апартаменты, как правило, отвечают всем основным критериям жилья, а альтернативный юридический формат обусловлен статусом земельных участков. Отсутствие права на постоянную прописку в проекте с апартаментами для клиентов элитного рынка зачастую не принципиально. Однако решение властей Москвы о фактическом запрете строительства новых апарт-комплексов во всех сегментах привело к падению их востребованности», — рассказала директор управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум» Анна Раджабова.

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Она отметила, что на ликвидность недвижимости влияют не только качественные характеристики, но и внешние обстоятельства. На этом фоне девелоперы апарт-комплексов, которые по всем параметрам максимально приближены к жилью, начали переводить их в квартиры. Этот аспект дополнительно влияет на снижение предложения апартаментов в элитных новостройках Москвы

«­В тройку районов-лидеров по объему предложения элитных новостроек в минувшем квартале вошло Замоскворечье. Локация уступает только Якиманке и Хамовникам по числу экспонируемых лотов, опережая даже обширный Пресненский район», — отметила директор по девелопменту компании Rariteco Екатерина Борисова.

На рынке новостроек высокобюджетного сегмента было зарегистрировано 206 договоров долевого участия (ДДУ). За квартал показатель снизился на 29,9%, за год увеличился на 116,8% за год. Максимальное число сделок было заключено в феврале (96 ДДУ), минимальное — в январе (41 ДДУ).

«Объем спроса сохранился на уровне III квартала 2024 года — 25 812 кв. м (–28,3% за квартал и +95,1% за год). Несмотря на запуск лишь одного небольшого проекта в отчетном периоде, текущее предложение на рынке высокобюджетной недвижимости существенно превышает показатели прошлого года (1,87 тыс. лотов, –3,2% за квартал и +32,1% за год), а девелоперы, в свою очередь, активно готовят к выходу на рынок новые проекты, хотя зачастую откладывают этот процесс до снижения ключевой ставки», — уточнила Раджабова.

Ранее, 14 апреля, сообщалось, что средневзвешенная цена 1 кв. м жилья на первичном рынке премиум-класса Москвы составила 795 920 рублей. За год стоимость поднялась на 16,3%. В бизнес-классе «квадрат» подорожал на 4,5%, до 473 300 рублей.

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