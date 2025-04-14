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Около 400 млн рублей взыскали с участников дорожного картеля в Ростовской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Две дорожные компании в Ростовской области выплатили штраф ФАС в размере 396,2 млн рублей за участие в картельном сговоре во время торгов на ремонт и содержание дорог на юге России. Об этом 14 апреля сообщили в антимонопольной службе.

«В бюджет РФ поступили средства от участников «дорожного картеля» — ООО «Таганрогское ДСУ» и ООО «РостовАвтоДорСтрой», — указано в Telegram-канале.

По информации ведомства, несколько дорожных компаний объединились в картель с целью манипулирования ценами на торгах. Аукционы касались выполнения работ по строительству, ремонту, реконструкции и содержанию автомобильных дорог в Ростовской и Волгоградской областях, а также в Республике Адыгея.

В результате проверки ФАС признала данные организации нарушившими антимонопольное законодательство и назначила каждой из них штраф.

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В декабре прошлого года ФАС раскрыла картель на сумму 15 млрд рублей в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Нарушения антимонопольного законодательства были установлены у компаний ООО «ДорМост», ООО «СтройЮгРегион» и ООО «АНТ», которые заключили антиконкурентное соглашение для поддержания цен в 28 торговых процедурах. Общая сумма госконтрактов составила 14,9 млрд рублей.

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