Закладчика наркотических мармеладок и печенья задержали в Петербурге

Мужчину, изготавливавшего мармелад и печенье с коноплей и распространявшего их через закладки, задержали в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Мужчина изготавливал кондитерские изделия и добавлял в них наркотическое средство. В дальнейшем он по указанию анонимного куратора делал тайники-закладки на улице», — говорится в сообщении в Telegram-канале Волк.

Следствие установило, что незаконный заработок задержанному предложил незнакомый человек в мессенджере. В квартире нарушителя нашли более 1 кг вещества из галлюциногенного растения, из которого и были сделаны мармеладки.

Ранее, 29 января, сообщалось, что во Владивостоке задержали четверых человек за организацию интернет-наркошопа. Подозреваемыми оказались трое мужчин 23, 25 и 27 лет из Владивостока и 44-летняя женщина из села Раздольное. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.