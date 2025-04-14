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Власти Алжира выслали 12 французских дипломатов

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Фото: Global Look Press/Michael Runkel
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Власти Алжира выставили требование к 12 сотрудникам посольства Франции о необходимости покинуть страну в течение двух дней. Об этом 14 апреля заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

«Власти Алжира потребовали от 12 наших сотрудников покинуть территорию страны в течение 48 часов», — приводит слова министра газета Le Figaro.

Отмечается, что такое решение Алжира принято на фоне ухудшения двусторонних отношений между двумя странами. Барро заявил, что власти Алжира действуют необоснованно, и потребовал отменить указанные меры, иначе Париж поступит зеркально.

По данным СМИ, речь идет о дипломатических и административных сотрудниках посольства, которые имеют связи с МВД Франции. Барро объяснил, что причиной их высылки стало задержание во Франции трех алжирских граждан, которые подозреваются в совершении серьезных правонарушений, отмечает «Газета.Ru».

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22 февраля министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо сообщал, что ведомство направило 10 запросов в алжирское консульство, чтобы выслать на родину напавшего с ножом на людей в Мюлузе преступника, в результате чего пострадали три человека. Нападавший ранее был внесен в список лиц, обвиняемых в «радикализации террористического характера». Он отметил, что французские службы обращались в алжирское консульство, но оно никогда не принимало назад людей, родившихся в Алжире. На этом фоне Франция могла бы принять «ряд мер» за отказ принимать этого человека и других своих депортируемых граждан, предупредил Ретайо.

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