Эксперт предупредил о возможности взрыва электромобилей

При соблюдении базовых правил эксплуатации и использовании исправного оборудования риск возгорания электромобиля во время зарядки минимален. Главное — доверять только проверенным сервисам и не экономить на безопасности. Об этом «Известиям» 15 апреля рассказал СЕО сети зарядных станций Artis Владислав Мазов.

По словам эксперта, случаи возгорания электромобилей встречаются крайне редко и чаще всего связаны с неисправностью самого автомобиля, а не зарядной инфраструктуры.

Он объяснил, что воспламенение может произойти, если для электрокара используются неоригинальные компоненты.

«С целью экономии владельцы устанавливают неоригинальные аккумуляторы и используют дешевые некачественные комплектующие. Все это сказывается на безопасности автомобиля», — предупредил Мазов.

Он добавил, что современные зарядные станции оснащены многоуровневой системой защиты. Они постоянно контролируют параметры заряда, включая напряжение, температуру и сопротивление, а при обнаружении аномалий автоматически прерывают процесс. Кроме того, каждая станция регулярно проходит техническое обслуживание и проверку на соответствие стандартам безопасности.

Эксперт обратил внимание: важно использовать только сертифицированные компоненты и своевременно проводить диагностику батарей. Он пояснил, что литий-ионные аккумуляторы имеют ограниченный ресурс, и их перегрев или повреждение могут привести к возгоранию. Владельцам электрокаров рекомендуется избегать неофициальных доработок и следить за состоянием тяговой батареи.

Ранее, 12 апреля, технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов рассказал «Известиям», как выбрать гараж. По его словам, в гараже должно быть достаточно места как для авто, так и для хранения необходимых и сопутствующих вещей, например шин и инструментов. Не стоит покупать слишком тесные гаражи, от корпуса авто должно быть около 2 м со всех сторон.