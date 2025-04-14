Трамп обвинил CBS News в искажении фактов и призвал лишить лицензии

Президент США Дональд Трамп обвинил американский телеканал CBS News в манипулировании информацией и заявил 14 апреля, что подает иск в суд на программу «60 минут», чтобы в дальнейшем СМИ могли бы лишить прав на вещание.

«Для меня большая честь подать в суд на «60 минут» CBS Fake News (игра слов от названия канала: фейковые новости CBS. — Ред.) и Paramount за их мошеннические, искаженные до неузнаваемости репортажи», — сообщил глава государства в соцсети Truth Social.

Он отметил, что журналисты телеканала «сделали всë возможное, чтобы незаконно избрать» кандидата на выборы 2024 года от Демократической партии Камалу Харрис, однако у них ничего не вышло. Теперь, когда он пришел к власти, репортеры телеканала упоминают его фамилию «в уничижительном и клеветническом контексте».

«Они не новостное шоу, а бесчестный политический игрок, просто замаскированный под новости, и должны ответить за то, что они сделали и делают. Их следует лишить лицензии!» — подчеркнул Трамп.

По его словам, в одном из выпусков телеканала было сделано сразу два вместо одного главных сюжета о главе государства: один из репортажей посвятили Украине, а второй сюжет относился к Гренландии.

«И в нем наша страна была представлена ложно, недостоверно и мошенническим образом. CBS вышел из-под контроля на невиданных ранее уровнях и должен заплатить за это большую цену», — заявил американский лидер.

6 марта американская компания Paramount, владеющая телеканалом CBS, подала в суд Северного округа штата Техас два ходатайства против иска Трампа, который тот инициировал из-за интервью бывшего вице-президента страны Харрис в программе «60 минут». В одном из ходатайств отмечается, что иск американского лидера нарушает первую поправку к Конституции США, гарантирующую в стране свободу слова и печати.

В конце октября 2024 года сообщалось, что Трамп, будучи кандидатом в президенты, подал иск к телеканалу на $10 млрд из-за данного видеоматериала. Политик утверждал, что он был отредактирован таким образом, чтобы представить Харрис в «хорошем свете», что ввело общественность в заблуждение. Он потребовал опубликовать полную расшифровку интервью с кандидатом от демократов в программе «60 минут», так как она дала два разных ответа на вопрос о войне между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС в секторе Газа.