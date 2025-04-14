На внутренней стороне МКАД произошло ДТП с несколькими грузовиками

В Москве на внутренней стороне 108-го км МКАД произошло столкновение нескольких грузовых автомобилей. Об этом 14 апреля сообщает дептранс в Telegram-канале.

«На внутренней стороне 108-го км МКАД (в районе съезда № 0) произошло ДТП с участием нескольких грузовых автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — указано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что движение в районе аварии затруднено.

Кроме того, источник «Известий» добавил, что всего в ДТП участвовало пять автомобилей. По его словам, из одной машины был эвакуирован пострадавший, его передали бригаде скорой помощи.

Накануне сообщалось, что в Новокузнецке четыре человека пострадали из-за столкновения семи машин на трассе Кемерово — Новокузнецк. Один из водителей иномарки не учел задымления на проезжей части, после чего столкнулся с машиной «Газель», что привело к последующим столкновениям других автомобилей.