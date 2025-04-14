Синоптик предупредила о стремительном повышении температуры в Москве

На неделе с 14 по 20 апреля температура воздуха начнет стремительно расти в Москве и области. Так, уже к субботе в столице ожидается +20…+22 градуса. Однако такие перепады температуры не очень благоприятны для метеочувствительных людей. Об этом «Известиям» рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова 14 апреля.

По ее словам, на неделе с 14 апреля ожидается теплая погода, до субботы включительно осадков не ожидается.

«Температура начнет постепенно повышаться и за счет ночных значений, и за счет дневных. Прошедшая ночь была слабоморозная. Мы ожидаем, что в ночь на вторник уже в Москве будет +4…+6 градусов и по региону положительная температура от +2 до +7 градусов», — уточнила синоптик.

Как объяснила Позднякова, дневная температура во вторник в Москве достигнет +15…+17 градусов, а по региону — +13…+18 градусов. Однако этот день будет довольно ветреный: порывы южного ветра будут достигать 12–14 м в секунду.

«Это немножко сдержит рост температуры в последующие дни. В среду минимальная температура в Москве уже +7…+9 градусов, дневная температура — +17…+19 градусов и +14…+19 градусов по региону», — поделилась специалист.

К пятнице, по ее словам, минимальная температура в Московской области уже будет в пределах +6…+11 градусов, а дневная — +17…+22 градуса. В Москве же значения достигнут +20…+22 градусов. Синоптик отметила, что это уже вполне майская температура.

Она объяснила, что субботняя ночь будет еще теплее — +8 градусов, а дневная температура — +19…+24.

«Температура воздуха будет выше климатической нормы где-то градусов на 7», — заявила эксперт.

Она также пояснила, что подобные перепады, несмотря на комфортную температуру, могут плохо отразиться на метеочувствительных людях. Дело в том, что человек не способен так быстро адаптироваться к подобным переменам в погоде.

Ранее, 12 апреля, профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, терапевт Оксана Пивоварова рассказала «Известиям», как метеочувствительным людям справляться с последствиями антициклона. Врач рекомендовала в такие дни особенно тщательно контролировать показатели давления. Его следует измерять 2–3 раза в день, а при значениях выше 140/90 необходимо принять назначенные врачом гипотензивные препараты.