Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол КНР заявил о планах Пекина развивать сотрудничество с Москвой в сфере ИИ
Мир
Трамп обвинил CBS News в искажении фактов и призвал лишить лицензии
Общество
Синоптик предупредила о стремительном повышении температуры в Москве
Мир
Каллас заявила о поставке двух третей из обещанных боеприпасов на Украину
Мир
США временно исключили импорт электроники из зеркальных пошлин
Общество
СК проводит проверку по факту незаконных обрядов мигрантов на Камчатке
Общество
Задержанный в Керчи гражданин Молдавии рассказал о планах взорвать насосную станцию
Общество
Более 2,2 тыс. человек из курского приграничья воссоединились с родными с 12 марта
Общество
СК расследует атаку дронов ВСУ на тушивших дом в курской Лебедевке мирных жителей
Общество
В Госдуме предложили сократить рабочий день для женщин на час
Мир
Прокуроры в Молдавии оспорили перевод главы Гагаузии под домашний арест
Мир
СМИ узнали о решении Голливуда продвигать семейные ценности из-за политики Трампа
Общество
ФСБ задержала доставившего в РФ мощные взрывные устройства гражданина Молдавии
Общество
В Госдуме предложили запретить коллекторскую деятельность в РФ
Армия
Средства ПВО за ночь уничтожили 52 дрона ВСУ над шестью регионами России
Мир
В аэропорту Шереметьево пресекли контрабанду золотой цепи на 8,6 млн рублей
Мир
В США заявили о превосходстве российской подлодки «Кондор» над американской техникой
Сюжет:

Синоптик предупредила о стремительном повышении температуры в Москве

Синоптик Позднякова: на неделе с 14 апреля температура в Москве будет выше нормы
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

На неделе с 14 по 20 апреля температура воздуха начнет стремительно расти в Москве и области. Так, уже к субботе в столице ожидается +20…+22 градуса. Однако такие перепады температуры не очень благоприятны для метеочувствительных людей. Об этом «Известиям» рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова 14 апреля.

По ее словам, на неделе с 14 апреля ожидается теплая погода, до субботы включительно осадков не ожидается.

«Температура начнет постепенно повышаться и за счет ночных значений, и за счет дневных. Прошедшая ночь была слабоморозная. Мы ожидаем, что в ночь на вторник уже в Москве будет +4…+6 градусов и по региону положительная температура от +2 до +7 градусов», — уточнила синоптик.

ИИ с огоньком: нейросеть предскажет лесные пожары с точностью 87%
Как новая разработка поможет регионам предотвращать природные ЧП

Как объяснила Позднякова, дневная температура во вторник в Москве достигнет +15…+17 градусов, а по региону — +13…+18 градусов. Однако этот день будет довольно ветреный: порывы южного ветра будут достигать 12–14 м в секунду.

«Это немножко сдержит рост температуры в последующие дни. В среду минимальная температура в Москве уже +7…+9 градусов, дневная температура — +17…+19 градусов и +14…+19 градусов по региону», — поделилась специалист.

К пятнице, по ее словам, минимальная температура в Московской области уже будет в пределах +6…+11 градусов, а дневная — +17…+22 градуса. В Москве же значения достигнут +20…+22 градусов. Синоптик отметила, что это уже вполне майская температура.

Она объяснила, что субботняя ночь будет еще теплее — +8 градусов, а дневная температура — +19…+24.

«Температура воздуха будет выше климатической нормы где-то градусов на 7», — заявила эксперт.

Она также пояснила, что подобные перепады, несмотря на комфортную температуру, могут плохо отразиться на метеочувствительных людях. Дело в том, что человек не способен так быстро адаптироваться к подобным переменам в погоде.

Ранее, 12 апреля, профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, терапевт Оксана Пивоварова рассказала «Известиям», как метеочувствительным людям справляться с последствиями антициклона. Врач рекомендовала в такие дни особенно тщательно контролировать показатели давления. Его следует измерять 2–3 раза в день, а при значениях выше 140/90 необходимо принять назначенные врачом гипотензивные препараты.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025