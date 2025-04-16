С Чистым четвергом: мерцающие гиф, поздравления в прозе

Уже завтра, 17 апреля, верующие отметят особенный праздник — Чистый, или Великий, четверг. Он связан с евангельскими событиями Тайной Вечери, предательством Иуды и установлением таинства Причастия, и является особым временем очищения для православных. Верующие в этот день готовят дом к важнейшему празднику — Пасхе, приводят в порядок пространство вокруг них, а также свои мысли и душевное состояние. Именно в Чистый четверг начинают печь куличи и красить яйца. К этому прекрасному празднику «Известия» подготовили красивые гифки и поздравления в стихах и прозе, которые можно отправить друзьям и родственникам.

С Чистым четвергом – 2025: мерцающие gif

С самым Чистым четвергом!

Пусть тепло приходит в дом,

В сердце будет доброта,

Мир, покой и чистота.

Пусть в душе живет уют,

Небеса любовь пошлют,

Каждый шаг благословят

И мечты осуществят!

Изображение сгенерировано ИИ © «Известия» Открытка с Чистым четвергом

«Пусть в этот теплый весенний день из дома уйдут обиды и тревоги, а сердце покинут мрачные мысли и печали. Желаю, чтобы впереди появились чистые и яркие горизонты счастья, а в жизни началась светлая полоса благополучия и добрых чудес. С Чистым четвергом!»

Изображение сгенерировано ИИ © «Известия» Открытка с Чистым четвергом

Добрые пожелания с Чистым четвергом своими словами

«Вот и наступил Чистый четверг! Желаю чтобы вода очистила ваш дом, тело и душу от тревог и печалей! Пусть в сердце будет радость, а в душе светлая любовь! Пусть куличи и пасхи и яйца на вашем столе получатся яркими и красивыми, а близкие и родные будут здоровы и счастливы! С праздником!»

Изображение сгенерировано ИИ © «Известия» Открытка с Чистым четвергом

«В Чистый четверг хочу пожелать навести порядок не только в доме, но и в душе, сердце и голове. Разложить всё по своим полочкам, выбросить ненужное, а важное выдвинуть на первое место, чужое вернуть и отдать все долги. Пусть в вашей жизни будет только самое важное и то, что делает ее прекраснее, добрее, благополучнее и успешнее. Пускай Бог благословит вас на правильные великие поступки, простит прегрешения и поможет в трудной ситуации».

Изображение сгенерировано ИИ © «Известия» Открытка с Чистым четвергом

С Чистым четвергом: анимация с православными надписями

Вместе с Чистым четвергом

Счастье пусть войдет в ваш дом,

Ярким будет ощущенье

От грехов всех очищенья.

Все тревоги и печали,

Мысли, что вас огорчали,

Унесет пускай вода

Мигом, раз и навсегда.

А наполнит пусть здоровьем,

Верой крепкой и любовью,

Смехом, радостью, теплом

Ваш уютный, чистый дом!

Изображение сгенерировано ИИ © «Известия» Открытка с Чистым четвергом

Перед Пасхою Священной

Чистый празднуем четверг,

Чтоб очиститься от скверны,

Чтобы смыть из сердца грех.

В этот день я вам желаю

От болезней всех отмыться,

От проблем, переживаний —

Вновь душевно возродиться.

Пусть наполнят дом ваш радость,

Смех, удача и достаток.

Чтоб вы чаще улыбались,

Чтоб во всём царил порядок.

Изображение сгенерировано ИИ © «Известия» Открытка с Чистым четвергом

Лучшие поздравления с Чистым четвергом в прозе

«В Чистый четверг хочу пожелать причаститься живительной Чаше Спасения, обрести в сердце мир, любовь, душевный покой и благодать! Телесного здоровья тебе и душевных сил. С Великим четвергом!»

Изображение сгенерировано ИИ © «Известия» Открытка с Чистым четвергом

«Поздравляю с Чистым четвергом и желаю хорошей подготовки к Пасхе. Пусть в доме, делах и мыслях будет порядок и красота, чтобы любое дело удавалось, мечты сбывались, а в душе оставалось место для новых планов».