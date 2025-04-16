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С Чистым четвергом: мерцающие гиф, поздравления в прозе

«Известия» подготовили красивую анимацию к Чистому четвергу
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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Уже завтра, 17 апреля, верующие отметят особенный праздник — Чистый, или Великий, четверг. Он связан с евангельскими событиями Тайной Вечери, предательством Иуды и установлением таинства Причастия, и является особым временем очищения для православных. Верующие в этот день готовят дом к важнейшему празднику — Пасхе, приводят в порядок пространство вокруг них, а также свои мысли и душевное состояние. Именно в Чистый четверг начинают печь куличи и красить яйца. К этому прекрасному празднику «Известия» подготовили красивые гифки и поздравления в стихах и прозе, которые можно отправить друзьям и родственникам.

С Чистым четвергом – 2025: мерцающие gif

С самым Чистым четвергом!
Пусть тепло приходит в дом,
В сердце будет доброта,
Мир, покой и чистота.

Пусть в душе живет уют,
Небеса любовь пошлют,
Каждый шаг благословят
И мечты осуществят!

Изображение сгенерировано ИИ © «Известия»

Изображение сгенерировано ИИ © «Известия»
Открытка с Чистым четвергом

«Пусть в этот теплый весенний день из дома уйдут обиды и тревоги, а сердце покинут мрачные мысли и печали. Желаю, чтобы впереди появились чистые и яркие горизонты счастья, а в жизни началась светлая полоса благополучия и добрых чудес. С Чистым четвергом!»

Изображение сгенерировано ИИ © «Известия»

Изображение сгенерировано ИИ © «Известия»
Открытка с Чистым четвергом

Добрые пожелания с Чистым четвергом своими словами

«Вот и наступил Чистый четверг! Желаю чтобы вода очистила ваш дом, тело и душу от тревог и печалей! Пусть в сердце будет радость, а в душе светлая любовь! Пусть куличи и пасхи и яйца на вашем столе получатся яркими и красивыми, а близкие и родные будут здоровы и счастливы! С праздником!»

Изображение сгенерировано ИИ © «Известия»

Изображение сгенерировано ИИ © «Известия»
Открытка с Чистым четвергом

«В Чистый четверг хочу пожелать навести порядок не только в доме, но и в душе, сердце и голове. Разложить всё по своим полочкам, выбросить ненужное, а важное выдвинуть на первое место, чужое вернуть и отдать все долги. Пусть в вашей жизни будет только самое важное и то, что делает ее прекраснее, добрее, благополучнее и успешнее. Пускай Бог благословит вас на правильные великие поступки, простит прегрешения и поможет в трудной ситуации».

Изображение сгенерировано ИИ © «Известия»

Изображение сгенерировано ИИ © «Известия»
Открытка с Чистым четвергом

С Чистым четвергом: анимация с православными надписями

Вместе с Чистым четвергом
Счастье пусть войдет в ваш дом,
Ярким будет ощущенье
От грехов всех очищенья.

Все тревоги и печали,
Мысли, что вас огорчали,
Унесет пускай вода
Мигом, раз и навсегда.

А наполнит пусть здоровьем,
Верой крепкой и любовью,
Смехом, радостью, теплом
Ваш уютный, чистый дом!

Изображение сгенерировано ИИ © «Известия»

Изображение сгенерировано ИИ © «Известия»
Открытка с Чистым четвергом

Перед Пасхою Священной
Чистый празднуем четверг,
Чтоб очиститься от скверны,
Чтобы смыть из сердца грех.

В этот день я вам желаю
От болезней всех отмыться,
От проблем, переживаний —
Вновь душевно возродиться.

Пусть наполнят дом ваш радость,
Смех, удача и достаток.
Чтоб вы чаще улыбались,
Чтоб во всём царил порядок.

Изображение сгенерировано ИИ © «Известия»

Изображение сгенерировано ИИ © «Известия»
Открытка с Чистым четвергом

Лучшие поздравления с Чистым четвергом в прозе

«В Чистый четверг хочу пожелать причаститься живительной Чаше Спасения, обрести в сердце мир, любовь, душевный покой и благодать! Телесного здоровья тебе и душевных сил. С Великим четвергом!»

Изображение сгенерировано ИИ © «Известия»

Изображение сгенерировано ИИ © «Известия»
Открытка с Чистым четвергом

«Поздравляю с Чистым четвергом и желаю хорошей подготовки к Пасхе. Пусть в доме, делах и мыслях будет порядок и красота, чтобы любое дело удавалось, мечты сбывались, а в душе оставалось место для новых планов».

Изображение сгенерировано ИИ © «Известия»

Изображение сгенерировано ИИ © «Известия»
Открытка с Чистым четвергом

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