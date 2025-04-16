С Чистым четвергом: мерцающие гиф, поздравления в прозе
Уже завтра, 17 апреля, верующие отметят особенный праздник — Чистый, или Великий, четверг. Он связан с евангельскими событиями Тайной Вечери, предательством Иуды и установлением таинства Причастия, и является особым временем очищения для православных. Верующие в этот день готовят дом к важнейшему празднику — Пасхе, приводят в порядок пространство вокруг них, а также свои мысли и душевное состояние. Именно в Чистый четверг начинают печь куличи и красить яйца. К этому прекрасному празднику «Известия» подготовили красивые гифки и поздравления в стихах и прозе, которые можно отправить друзьям и родственникам.
С Чистым четвергом – 2025: мерцающие gif
С самым Чистым четвергом!
Пусть тепло приходит в дом,
В сердце будет доброта,
Мир, покой и чистота.
Пусть в душе живет уют,
Небеса любовь пошлют,
Каждый шаг благословят
И мечты осуществят!
«Пусть в этот теплый весенний день из дома уйдут обиды и тревоги, а сердце покинут мрачные мысли и печали. Желаю, чтобы впереди появились чистые и яркие горизонты счастья, а в жизни началась светлая полоса благополучия и добрых чудес. С Чистым четвергом!»
Добрые пожелания с Чистым четвергом своими словами
«Вот и наступил Чистый четверг! Желаю чтобы вода очистила ваш дом, тело и душу от тревог и печалей! Пусть в сердце будет радость, а в душе светлая любовь! Пусть куличи и пасхи и яйца на вашем столе получатся яркими и красивыми, а близкие и родные будут здоровы и счастливы! С праздником!»
«В Чистый четверг хочу пожелать навести порядок не только в доме, но и в душе, сердце и голове. Разложить всё по своим полочкам, выбросить ненужное, а важное выдвинуть на первое место, чужое вернуть и отдать все долги. Пусть в вашей жизни будет только самое важное и то, что делает ее прекраснее, добрее, благополучнее и успешнее. Пускай Бог благословит вас на правильные великие поступки, простит прегрешения и поможет в трудной ситуации».
С Чистым четвергом: анимация с православными надписями
Вместе с Чистым четвергом
Счастье пусть войдет в ваш дом,
Ярким будет ощущенье
От грехов всех очищенья.
Все тревоги и печали,
Мысли, что вас огорчали,
Унесет пускай вода
Мигом, раз и навсегда.
А наполнит пусть здоровьем,
Верой крепкой и любовью,
Смехом, радостью, теплом
Ваш уютный, чистый дом!
Перед Пасхою Священной
Чистый празднуем четверг,
Чтоб очиститься от скверны,
Чтобы смыть из сердца грех.
В этот день я вам желаю
От болезней всех отмыться,
От проблем, переживаний —
Вновь душевно возродиться.
Пусть наполнят дом ваш радость,
Смех, удача и достаток.
Чтоб вы чаще улыбались,
Чтоб во всём царил порядок.
Лучшие поздравления с Чистым четвергом в прозе
«В Чистый четверг хочу пожелать причаститься живительной Чаше Спасения, обрести в сердце мир, любовь, душевный покой и благодать! Телесного здоровья тебе и душевных сил. С Великим четвергом!»
«Поздравляю с Чистым четвергом и желаю хорошей подготовки к Пасхе. Пусть в доме, делах и мыслях будет порядок и красота, чтобы любое дело удавалось, мечты сбывались, а в душе оставалось место для новых планов».