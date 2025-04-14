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Эксперт указал на растущую роль Аргентины на рынке нефти

Эксперт Терешкин: Аргентина — новый драйвер нефтедобычи вне ОПЕК+
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Фото: Global Look Press/Daniel Radicevic
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Аргентина — новый драйвер нефтедобычи вне ОПЕК+. Освоение сланцевой формации Vaca Muerta позволит этой стране закрепиться в тройке крупнейших производителей в Южной Америке, считает генеральный директор Open Oil Market Сергей Терешкин. Об этом он рассказал «Известиям» 14 апреля.

«Роль Южной Америки на рынке нефти, как правило, обсуждается в контексте динамики нефтедобычи в Венесуэле или роста предложения в Бразилии и Гайане, в том числе за счет ввода плавучих установок в Южной Атлантике и на блоке Stabroek, запасы углеводородов на котором оцениваются в 11 млрд баррелей нефтяного эквивалента. Однако в последние годы всё более важную роль на мировом рынке играет Аргентина», — отметил он.

По данным Управления энергетической информации (EIA), добыча нефти и газового конденсата в этой стране в 2024 году достигла 890 тыс. баррелей в сутки (б/с). Показатель превысил уровень 2021 года на четверть, уточнил эксперт.

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По его словам, драйвером роста добычи в Аргентине является сланцевая формация Vaca Muerta, расположенная в центральной части страны и напоминающая по своим характеристикам ряд формаций Северной Америки. Содержание серы в нефти, добываемой на Vaca Muerta, составляет 0,5% — лишь немногим больше, чем для сортов Bakken (0,1%) и Eagle Ford (0,2%), которые добываются в США на одноименных формациях.

«По некоторым оценкам, граница безубыточности добычи на Vaca Muerta составляет $34 за баррель, тогда как для ряда крупнейших формаций в США она варьируется от $34 до $51 за баррель», — сказал Терешкин.

Он добавил, что к числу других схожих характеристик относится содержание органического углерода в добываемом сырье: чем выше этот показатель, тем выше потенциальный дебит скважин, то есть среднесуточный объем извлечения сырья на одной скважине. Содержание органического углерода на Vaca Muerta составляет от 3 до 10%, а на формации Bakken — от 4 до 20%.

«Благодаря освоению Vaca Muerta добыча нефти и газового конденсата в Аргентине уже в ближайшие годы преодолеет отметку 1 млн б/с, в результате страна закрепится в тройке крупнейших производителей нефти в Южной Америке», — заключил Терешкин.

Ранее, 3 апреля, стало известно, что восемь стран ОПЕК+, участвующих в договоренностях о добровольном сокращении добычи, приняли решение изменить график производства и увеличить добычу нефти в мае на 411 тыс. баррелей в сутки. В сообщении организации отмечалось, что это стало возможным благодаря оздоровлению нефтяного рынка и позитивному прогнозу, однако увеличение добычи может быть приостановлено или отменено в зависимости от рыночных условий.

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